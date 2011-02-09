Метпредприятия Украины в январе увеличили потребление газа на 21 млн. куб. м

В январе 2011 г. металлургические предприятия Украины нарастили потребление природного газа относительно декабря 2010 г. на 21 млн. кубометров – до 516 млн. кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Среднесуточное потребление природного газа металлургической отрасли в январе составило 16,65 млн. кубометров против 16 млн. кубометров в декабре и 14,2 млн. кубометров за 12 месяцев 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. металлургические предприятия Украины нарастили потребление природного газа относительно ноября на 45 млн. кубометров – до 495 млн. кубометров.