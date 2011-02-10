Цена нефти продолжила рост на фоне ситуации в Египте

Цена нефти на торгах в четверг, 10 февраля, растет на фоне очередного обострения политической ситуации в Египте.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) уже выросла на 0,26 доллара - до 102,080 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,29 доллара - до 87,00 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Акции протеста против властей в Египте начались 25 января, они переросли в массовые беспорядки, столкновения сначала с полицией, а затем и между сторонниками и противниками правящего режима. Инвесторы опасаются, что антиправительственные беспорядки в Египте могут распространиться на другие страны Ближнего Востока, в том числе на страны-производители нефти.