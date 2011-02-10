Westinghouse начала поставки ядерного топлива в Украину

Компания Westinghouse Electric Company начала коммерческие поставки ядерного топлива в Украину в рамках контракта, подписанного с НАЭК «Энергоатом» в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

Он подтвердил, что в Украину уже ввезена первая партия топлива в объеме 42 твс, которые планируется дополнительно загрузить в активную зону реактора энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС.

Также, по его словам, в текущем году ожидается поставка еще двух партий топлива, каждая по 42 твс, которые планируется загрузить в реакторы энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС и №5 Запорожской АЭС. При этом, загрузка топлива в энергоблок Запорожской АЭС произойдет в 2012 году, что обусловлено графиком планово-предупредительных ремонтов.

«В этом году произойдет две перегрузки. Это так технологически получается: мы привязаны к нашим ремонтным графикам», – сказал Ю.НЕДАШКОВСКИЙ, отметив при этом, что в целом сотрудничество с американскими партнерами развивается успешно.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2008 года «Энергоатом» и Westinghouse подписали контракт на поставку ядерного топлива с 2011 года.

Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС в течение 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

В частности, планируется поставка 630 топливных сборок. При этом стороны договорились, что в случае потребности объемы поставок топлива могут быть увеличены до трех дополнительных перегрузочных партий ежегодно. Также пописанное соглашение предусматривает, что в случае увеличения количества поставляемых сборок пропорционально будет снижаться их стоимость.

Кроме того, контракт предусматривает, что в случае, если по итогам опытной эксплуатации топлива НАЭК «Энергоатом» по не зависящим от него причинам не сможет получить разрешение Госатомрегулирования на промышленную эксплуатацию американского топлива, компания имеет право расторгнуть контракт без каких-либо дополнительных затрат со своей стороны.

Также «Энергоатом» будет иметь право досрочно прекратить действие контракта в случае массового технического отказа топлива Westinghouse.

Westinghouse входит в группу компаний корпорации Toshiba. Технология Westinghouse лежит в основе более 40% действующих реакторов в мире.

Украина и США в 2000 году начали реализовывать проект адаптации американского топлива к украинским АЭС. В августе 2005 года Южно-Украинская АЭС начала опытную эксплуатацию шести американских сборок.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

«ТВЭЛ» - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива. Обеспечивает топливом 17% энергетических реакторов мира, а также исследовательские реакторы разных стран и судовые реакторы российского флота.