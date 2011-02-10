Газпром привлек у RosUkrEnergo заем на 550 млн.долл.

ОАО «Газпром» привлекло у компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) долгосрочный заем на сумму 550 млн. долл. США.

Об этом сказано в консолидированной промежуточной финансовой отчетности ОАО «Газпром» за 9 месяцев 2010 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, текст которой размещен на сайте компании.

Согласно документу, заем был предоставлен в ноябре 2010 года с процентной ставкой 3,5% и сроком погашения в 2012 году.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) в 2006-2008 гг. выступала монопольным поставщиком природного газа в Украину.

Акционеры компании RosUkrEnergo AG в равных долях (по 50%) — ОАО «Газпром» и Centragas Holding AG; владельцы последней — граждане Украины Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).