С 1 марта Росси может поднять экспортная пошлину на нефть на 16-17 долл.

Исходя из средней цены мониторинга Минфина России и формулы расчета экспортной пошлины, с 1 марта 2011 года экспортная пошлина на российскую нефть может увеличиться на $16,4-17,4.

«Средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, с 15 января 2011 года по 9 февраля 2011 года включительно сложится на уровне $95,25 за баррель. Если за оставшиеся три дня мониторинга цена будет в коридоре $96-98 за баррель, то окончательная цена может составить $95,36-95,64 за баррель», - сказал эксперт в Минфине России Александр Сакович.

Исходя из этого, пошлина на сырую нефть с 1 марта может составить $363-364 за тонну, пошлина на светлые нефтепродукты - $243-244 за тонну против нынешних $232,2 за тонну, на темные - около $170 за тонну против $161,8, а льготная на нефть Восточной Сибири и Северного Каспия - $149-150 за тонну против $137,6.

Пошлина рассчитывалась по новой методике, которая была утверждена постановлением правительства России в конце декабря 2010 года, передают РИА «Новости».