США могут снизить импорт нефти на 50%. В стране осваивают новый метод бурения скважин

На западе США начинается освоение недоступных ранее территорий с помощью нового метода бурения, благодаря чему в стране может закончится двадцатилетний период спада внутреннего производства сырья.

Нефтяные аналитики ожидают, что к 2015 году новое месторождение будет приносить по 2 млн. баррелей нефти в день, что больше, чем добыча в Мексиканском заливе.

Новый метод поможет увеличить производство нефти в США на 20% в ближайшие пять лет. Импорт нефти может снизиться более чем на половину.

Для того, чтобы увеличить добычу инженеры применяют сомнительно с точки зрения экологии метод, популярный в последние годы. В скале пробивают горизонтальную скважину, а затем заливают в отверстие воду, песок и химикаты, чтобы сломать пласт и позволить газу подняться на поверхность.

Метод впервые был использован в 2007 году под Северной Дакотой и Монтаной. Производительность на этих месторождениях увеличилась на 50%, передает Associated Press.