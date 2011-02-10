Азаров: вопрос мировой о Vanco Prykerchenska будет решен в ближайшие дни

Вопрос о соглашении с компанией Vanco Prykerchenska Ltd. правительством будет рассмотрен в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он проинформировал, что решение по Vanco принято, и оно не было рассмотрено на вчерашнем заседании Кабинета министров Украины в связи с тем, что не были полностью подготовлены все необходимые документы. «На правительстве оно не рассматривалось чисто по техническим причинам. У нас на правительство выносятся те документы, которые полностью отработаны, завизированы в соответствии с требованиями регламента. Сам текст документа, особенно в таком случае, должен быть выверен до каждой запятой», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что «бессмысленные решения, которые принимало предыдущее правительство», привели к потере времени в решении этого вопроса, к потере Украиной своей репутации. «И сейчас те стенания, которые раздаются по поводу якобы отдачи шельфа – это просто политические спекуляции», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для реализации проекта по добыче нефти и газа на шельфе Черного моря необходимы крупные инвестиции. И для этого сложно найти инвесторов. «В случае благоприятного решения мы будем иметь свою нефть и свой газ», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что мировое соглашение по вопросу разработки шельфа Черного моря между Украиной и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) будет подписано в феврале этого года. Он отметил, что на сегодняшний день практически завершены переговоры об условиях этого соглашения.