ОАО «Газпром» планирует наращивать мощности ПХГ за рубежом до достижения активной емкости не менее 5% от годового объема экспортных поставок в срок до 2030 года.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«Правление ОАО «Газпром» признало целесообразным наращивание мощностей ПХГ за рубежом до достижения активной емкости не менее 5% от годового объема экспортных поставок в срок до 2030 года, при этом отдавая приоритет созданию собственных мощностей хранения», - говорится в сообщении.

Профильным подразделениям компании было поручено продолжить реализацию соответствующих инвестиционных проектов.

Также в справочных материалах компании сообщается, что в рамках стратегии по обеспечению надежности экспортных поставок газа европейским потребителям в периоды повышенного спроса и проведения ремонтных работ на ГТС, а также в целях осуществления дополнительных продаж газа из ПХГ, «Газпром» проводит работу по развитию системы подземного хранения газа на территории Европы.

В данном направлении достигнуты следующие результаты: с 2006 по 2010 гг. мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе возросли с 1,4 до 2,5 млрд. куб. м, а суточная производительность – с 18,2 до 30 млн. куб. м.

В данный момент «Газпром» использует мощности ПХГ в Австрии (первая очередь ПХГ «Хайдах»), а также арендует их в Великобритании («Хамбли Гроув»), Германии («Реден» и мощности ПХГ компании VNG), Франции (мощности компании Vitol).

Выбор потенциальных объектов для создания ПХГ осуществляется исходя из следующих критериев: месторасположение объекта, его геолого-техническая пригодность и экономическая эффективность, а также получение соответствующих разрешений от европейских регулирующих органов.

Отмечается также, что в настоящее время «Газпром» ведет работу по реализации следующих инвестиционных проектов:

- Вторая очередь ПХГ «Хайдах» (Австрия). До ввода в эксплуатацию второй очереди хранилища совокупный объем активного газа в ПХГ «Хайдах» составляет 1,3 млрд куб. м (после ввода, намеченного на апрель с.г., он достигнет 2,8 млрд. куб. м). «Хайдах» обеспечивает надежность экспортных поставок российского газа в направлении пункта Баумгартен, а также для потребителей Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии, Словакии и Италии.

- ПХГ «Катарина» (Германия). Проект реализуется совместно с компанией VNG. При выходе на проектную производительность активный объем хранилища составит 629 млн. куб. м. ПХГ «Катарина» будет обеспечивать надежность поставок в Западную Европу в пунктах Мальнов, Вайдхауз, Gaspool, NCG, а также по газопроводу «Северный поток».

- ПХГ «Банатский двор» (Сербия). В октябре 2009 года «Газпром» и «Сербиягаз» подписали Соглашение о создании совместного предприятия ПХГ «Банатский Двор». СП было зарегистрировано в феврале 2010 года. Доли в нем распределились следующим образом: «Газпром» - 51%, «Сербиягаз» - 49%. ПХГ «Банатский Двор» будет обеспечивать надежность экспортных поставок российского газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину.

- ПХГ «Бергермеер» (Нидерланды). ПХГ имеет стратегическое расположение, а также значительные запасы активного газа, из которых «Газпром» получит 1,9 млрд куб. м объема хранения. ПХГ «Бергермеер» сможет обеспечивать безопасный режим работы газопровода «Северный поток» и надежность поставок газа.

Отмечается, что успешная реализация указанных проектов позволит ОАО «Газпром» значительно нарастить мощности по хранению в Европе и довести их к 2015 году до 4,9 млрд. куб. м активного газа и 65,7 млн. куб. м суточной производительности.

Кроме того, «Газпром» проводит технико-экономическую оценку возможности участия в совместных проектах в сфере ПХГ на территориях Чехии, Франции, Румынии, Бельгии, Великобритании, Словакии, Турции, Греции и других стран.