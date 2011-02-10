Китайская Sinopec готова на 100% профинансировать реконструкцию Херсонского НПЗ

Херсон.Китайская государственная нефтяная корпорация Sinopec готова полностью финансировать реконструкцию Херсонского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), однако под государственные гарантии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель наблюдательного совета Херсонского НПЗ Игорь ЕРЕМЕЕВ, выступая сегодня в ходе заседания регионального комитета экономических реформ, которое проходит в Херсоне под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы можем предложить государству либо вхождение в состав акционеров (Херсонского НПЗ – УНИАН), либо передать все акции в залог государства под его гарантии», – сказал И.ЕРЕМЕЕВ.

По его словам, реконструкцию завода планируется провести за 4 года, в два этапа.

Первый этап рассчитан на 2,5 года. По результатам выполнения первого этапа планируется достичь глубины переработки нефти на уровне 78%, производя топливо по стандарту Евро-5. Через 4 года планируется достичь глубины переработки нефти на уровне 92%.

Также на Херсонском НПЗ планируется производить биотопливо из масличных культур.

Окупаемость проекта, по словам И.ЕРЕМЕЕВА, составляет 5,8 года с момента запуска. При этом стоимость реконструкции не озвучивалась.

Планируется также, что через 2,5 года после запуска завода валовой доход Херсонского НПЗ составит 6 млрд. долл., а налоги и платежи в бюджет достигнут 4-6 млн. грн. в год.

Справка УНИАН. ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» – один из крупнейших НПЗ в Украине. Основан в 1938 году. С 2005 года завод не производит нефтепродуктов в связи с остановкой на реконструкцию.

Херсонский НПЗ контролирует группа "Континиум" (Луцк), которая владеет широкой сетью АЗС под торговой маркой WOG. "Континиум" связывают с экс-нардепом Игорем ЕРЕМЕЕВЫМ, близким к спикеру парламента Украины Владимиру ЛИТВИНУ.