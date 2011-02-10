Украина и НАТО обсудили вопросы энергетической безопасности

Брюссель. В ходе сегодняшнего заседания Комиссии Украина – НАТО были обсуждены вопросы энергетической безопасности

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Миссии Украины при НАТО.

В соответствии с сообщением, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Вячеслав КНЯЖНИЦКИЙ “очертил основные аспекты политики” Украины в сфере энергетики, в частности, рассказал о мероприятиях, проводимых Украиной для диверсификации источников и путей снабжения энергоресурсов, разнообразия технологий энергообеспечения, надежности функционирования атомной энергетики.

Он также сказал о заинтересованности Украины в сотрудничестве с недавно созданным Центром по энергетической безопасности в Вильнюсе.