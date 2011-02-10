«Энергоатом» надеется решить вопросы, связанные с привлечением 1 млрд. долл. у Сбербанка России

НАЭК «Энергоатом» надеется в ближайшее время урегулировать вопросы, связанные с привлечением 1 млрд. долл. у Сбербанка России для выполнения первоочередных работ по достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент «Энергоатома» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ.

По его словам, одними из главных условий предоставления кредита, выдвинутых российской стороной, является урегулирование вопроса предоставление государственных гарантий под заем, а также обеспечение софинансирования с украинской стороной, что должно найти свое отражение в структуре тарифа компании.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что на уровне Министерства финансов вопрос предоставления гарантий уже урегулирован, напомнив при этом, что на эти нужды в госбюджете 2011 года заложено 8 млрд. грн.

В то же время президент «Энергоатома» сообщил, что вопрос инвестиционной составляющей в тарифе компании для обслуживания кредита будет обсуждаться на специальном совещании в Министерстве энергетики и угольной промышленности в пятницу, 11 февраля, при участии регулятора – Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, на обслуживание тарифа в 2011 году в тарифе компании необходимо предусмотреть 311 млн. грн. При этом, по расчетам НАЭК, в случае принятия положительного решения отпускной тариф компании возрастет на 0,3 коп. за кВт/ч (с 1 февраля тариф компании составляет 17,91 коп. за кВт/ч), а уровень оптовой рыночной цены электроэнергии в рынке повысится всего на 0,1 коп. за кВт/ч.

«Нам нужно на этот год 311 млн. грн. Это та составляющая, которая нужна в финансовой модели «Энергоатома» для обслуживания российского кредита… Это в пересчете на тариф «Энергоатома» примерно повышение на 0,3 коп. за кВт/ч, а в пересчете на ОРЦ это будет рост на 0,1 коп.», – сказал он.

По словам Ю.НЕДАШКОВСКОГО, кредит планируется привлечь на 3 года в виде возобновляемой кредитной линии с условием его погашения в течение последующих 6 лет. Кредит планируется направить на финансирование разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, их изготовление, а также на закупку другого оборудования с длительным циклом изготовления.

Как сообщал УНИАН, кредитный комитет «Сбербанка России» планировал рассмотреть вопрос выделения кредита «Энергоатому» в объеме 1 млрд. долл. 27 декабря 2010 года. Как сообщил агентству источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности, кредитный комитет российского банка снял вопрос выделения Украине кредита из-за нерешенности вопроса о госгарантиях, а также отсутствия на тот момент одобрения достройки блоков со стороны Верховной Рады Украины.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.