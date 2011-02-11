В Хмельницком пройдут общественные слушания относительно достройки блоков ХАЭС
Городской голова Хмельницкого Сергей МЕЛЬНИК дал поручение провести общественные слушания относительно достройки двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.
Как передает корреспондент УНИАН, решение принято в соответствии с заявлением депутата-свободовца Виталия ДИДЕНКО.
В частности, фракция ВО “Свобода” в Хмельницком городском совете обратила внимание на то, что ситуация с достройкой энергоблоков требует оценки со стороны хмельничан, особенно в условиях повышения тарифов на электроэнергию.
“С 1 февраля для населения в очередной раз повысили тарифы на электроэнергию. При этом нас опять сажают на пороховую бочку, не спросив нашего мнения. Никто не думает о безопасности людей, а это должно быть приоритетом для любой власти. У нас на территории строят такие объекты, а мы платим за электроэнергию не ниже стран, в которые ее экспортируем. Инициаторов достройки интересуют миллиардные прибыли и экспортирование электроэнергии”, - говорится в заявлении хмельницких свободовцев.
Ориентировочно, общественные слушания в Хмельницком состоятся 25 апреля – накануне 25-годовщины Чернобыльской катастрофы.
Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет Министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.