Ситуация в Египте "подогревает" цены на нефть

Цена нефти на торгах в пятницу, 11 февраля, растет на фоне опасений инвесторов о возможных сбоях поставок в связи с обострением ситуации в Египте.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) уже выросла на 0,54 доллара - до 101,41 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,48 доллара - до 87,21 доллара за баррель, передает Bloombtrg.

Акции протеста против властей в Египте начались 25 января, они переросли в массовые беспорядки, столкновения сначала с полицией, а затем и между сторонниками и противниками правящего режима. Президент Египта Хосни Мубарак заявил в четверг об отказе выполнить требования его немедленной отставки, согласившись только делегировать полномочия. Ситуация в стране остается крайне напряженной. В пятницу вновь ожидается массовая демонстрация на площади Тахрир в Каире, а также в других крупных египетских городах, так как демонстранты не считают, что их требования реализованы.

Инвесторы опасаются, что антиправительственные беспорядки в Египте могут привести к задержкам поставок нефти через Суэцкий канал и распространиться на другие страны Ближнего Востока, в том числе на страны-производители нефти.