Кучма: Украина сама виновата в том, что Россия планирует строить обходные газопроводы

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что Украина сама виновата в том, что Россия планирует строительство обходных газопроводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании украинско-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и евразийской интеграции».

«Украина полностью виновата, что мы оказались в таком положении, что вокруг нас начали строить обходные трубопроводы», - сказал Л.КУЧМА. Он подчеркнул, что это произошло в ответ на «поведение» Украины.

При этом он напомнил, что в 2003 году Украина, Россия и Германия подписали соглашение о газовом консорциуме, однако реализация этого проекта не происходила.

«Где он (консорциум - УНИАН)? Когда был подписан этот договор, то на мою голову вылилось столько не буду говорить чего…, а сегодня Украина решает детскую задачку «а» и «б» сидели на трубе, «а» упало «б» пропало, что останется в трубе и от трубы», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он подчеркнул, что в период подписания соглашения о консорциуме тогдашний президент России Владимир ПУТИН обещал ему, что газопровод «Северный поток» строиться не будет. «В.ПУТИН тогда мне давал гарантии, что они и "Северный поток" не будут строить, хотя, с экономической точки зрения, мне кажется это целесообразным, учитывая месторождения на севере. Так что если "Северный поток" запустится, то через кого газ не пойдет? Через Украину, потому что Беларусь, как члена Таможенного союза, наверное, не будут обижать бедную», - сказал Л.КУЧМА.

При этом он подчеркнул, что газопровод "Южный поток" строится исходя из не экономических, а политических соображений.

«Южный поток" – мы все прекрасно понимаем не экономический, а политический проект. Потому что мы "профукали" Туркменистан – у нас же договор был долгосрочный по газу. Пятилетний договор до 2006 года. Договора нет, и Россия на 30 лет подписала (контракт на закупку – УНИАН) на весь газ в Туркменистане. Сегодня подпишет окончательно с Азербайджаном. Где мы? Снова в том же положении, в котором… сегодня находимся», - сказал Л.КУЧМА.

Справка УНИАН. «Северный поток» – новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» – 51%, Wintershall Oil AG и PEG Infrastruktur AG – по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG – 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.

«Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.