АМК продлил на 5 лет действие положения о членстве в Ядерном страховом пуле

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение объединению «Ядерный страховой пул» (Киев) на согласованные действия в виде продления действия положения «О членстве в объединении «Ядерный страховой пул» в редакции от 16 ноября 2010 года сроком на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Справка УНИАН. Объединение «Ядерный страховой пул» (ЯСП) было создано 19 сентября 2003 года. ЯСП – это объединение страховщиков – резидентов Украины, которые получили лицензию на проведение обязательного страхования гражданской ответственности оператора реакторных установок за ядерный ущерб. На сегодня в ЯСП входят 28 страховых компаний.

Главной целью объединения является координация деятельности его членов, связанной с осуществлением обязательного страхования гражданской ответственности оператора реакторных установок за ядерный ущерб, обеспечение финансовой надежности страхования путем организации страхования на принципах солидарной ответственности членов ЯСП, перестрахование в зарубежных ядерных страховых пулах.