«Газпром»: проект «Южный поток» поддерживают четверть членов ЕС

Проект «Южный поток» поддерживают четверть членов Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сказал заведующий сектором юридического департамента ОАО «Газпром» Иван ГУДКОВ сегодня на заседании Наблюдательного совета Российского газового общества.

«Около четверти государств-членов ЕС уже прямо или косвенно высказались в поддержку российского проекта «Южный поток», что само по себе является веским аргументом в пользу предоставления ему статуса не хуже, чем проектам «Южного коридора», - сказал И.ГУДКОВ.

Как известно, «Южный энергетический коридор» включает в себя проекты газопроводов «Набукко» (Азербайджан-Турция-Австрия), TGI (Турция-Греция-Италия) и TAP (Трансадриатический газопровод).

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.