РГО надеется выработать с Еврогазом общую позицию по третьему энергопакету

Российское газовое общество надеется выработать с Еврогазом общею позицию по третьему энергетическому пакету Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-спикер Госдумы, президент Российского газового общества (РГО) Валерий ЯЗЕВ заявил на заседании наблюдательного совета РГО.

«По третьему энергетическому пакету мы договорились с Еврогазом о создании рабочей группы, которая должна подготовить экспертное мнение к маю текущего года на ежегодной конференции в Берлине, по итогам которой российское газовое общество и европейский союз газовой промышленности выступят с совместным заявлением», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что если российские эксперты убедят Еврогаз выступить с консолидированной позицией по данному вопросу, это будет очень важно.

«Мы надеемся это к маю сделать»,- сказал он.

По его словам, ухудшение положение инвесторов в газовую инфраструктуру в соответствии с третьим энергетическим пакетом беспокоит не только Россию, но и компании ЕС.

Он отметил, что на сегодня лишь половина стран ЕС адаптировали свои законы к третьему энергопакету, который вступает в силу 3 марта

В.ЯЗЕВ напомнил, что “дискуссии по новым газотранспортным проектам вошли в самую острую стадію”, в частности, в связи с опубликованием Еврокомиссией своей инициативы по инфраструктуре единого рынка ЕС.

«Реально к этой инициативе присоединяются страны энергетического сообщества Юго-Восточной Европы, а также Молдова и Украина», - отметил он.

Президент Российского газового общества акцентировал, что при этом Еврокомиссия делает упор на газотранспортных проектах, в том числе, «Южного потока».

«Это свидетельствует о том, что высшие приоритеты Еврокомиссии получат газопровод «Набукко», - отметил В.ЯЗЕВ.

По его словам, Еврокомиссия продвигает принцип «единого энергетического рынка», который был бы под ее полным контролем.

“РГО передала свои рекомендации по вопросу влияния норм третьего энергетического пакета на развития газовой отрасли России и ЕС правительству России”, - сообщил В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что 24 февраля премьер-министр РФ Владимир ПУТИН посетит Брюссель, где пройдет дискуссия по третьему энерго пакету и презентации Южного потока».

«Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В "Третьем энергетическом пакете" отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.