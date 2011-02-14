Котировки фьючерсов на нефть из-за отставки Мубарака упали до минимума

Нефтяные фьючерсы в пятницу закрылись на двухмесячном минимуме, так как отставка президента Египта Хосни МУБАРАКА снизила опасения относительно того, что растущая напряженность в этой стране приведет к сбоям в работе ключевых транспортных артерий, через которые идут поставки нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 1,15 доллара, или 1,3%, – до 85,58 доллара за баррель. Это самый низкий уровень закрытия с ноября.

Фьючерсы на нефть Brent выросли по итогам торгов на 56 центов – до 101,43 доллара за баррель.

В пятницу Мубарак пошел навстречу требованиям протестующих и покинул свой пост после 30 лет власти над Египтом. Вице-президент Омар СУЛЕЙМАН, выступая по государственному телевидению, заявил, что Х.МУБАРАК передал власть египетской армии.

Отставка Х.МУБАРАКА снизала опасения, что растущая нестабильность приведет к сбою в поставках нефти через Суэцкий канал и нефтепровод SUMED (Суэц – Средиземное море), через которые в совокупности в день проходит 3 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,5% с начала протестов в конце января, что указывает на то, что рынок полагает, что нестабильность может повлиять на запасы нефти в регионе. Тунис, Йемен и Иордания в связи с беспорядками уже были вынуждены принять государственные реформы, однако ни одна из этих стран не является крупным экспортером нефти.

Котировки фьючерсов нефти на NYMEX в прошлом месяце превысили 92 доллара за баррель, но сдали завоеванные позиции, что было частично обусловлено рекордно высокими уровнями запасов нефти в Кушинге, штат Оклахома, куда поступает нефть, торгующаяся на NYMEX. В пятницу фьючерсы на NYMEX торговались более чем на 16% ниже, чем Brent.

Многие трейдеры говорят, что темпы перемен в Египте привели к высокой волатильности, но не дают четкого направления ценам на нефть. По-прежнему неясно, кто установит контроль в стране и распространятся ли протесты на другие страны.

Котировки мартовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 0,46 цента – до 2,4652 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 1,49 цента – до 2,6958 доллара за галлон.