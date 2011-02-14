За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно

С 7 по 14 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно.

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 7 по 14 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 0,9%, или 90 грн./тонна, – 10180 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 0,6%, или 60 грн./тонна, – до 10330 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,8%, или 90 грн./тонна, – до 10990 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 1,3%, или 120 грн./тонна, – до 9130 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.