«Укртранснафта» перешла к аверсному использованию нефтепровода «Одесса-Броды»

Оператор системы нефтепроводов Украины ОАО «Укртранснафта» начало заполнение нефтепровода «Одесса-Броды» каспийской нефтью сорта Azeri Light и ее прокачку потребителям Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«13 февраля 2011 года в 16:35 в соответствии с положениями договора (между ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» – УНИАН) начата перекачка нефти в направлении ПЗУ «Мозырь» (Беларусь)», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что 11 февраля на морском нефтяном терминале (МНТ) «Пивденный» был принят второй танкер с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 85 тыс. тонн, разгрузка которого была завершена вечером 12 февраля.

«Начатые регулярные поставки каспийской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» в аверсном режиме повышают уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины, укрепляют энергетическую безопасность Украины, стран региона и Европы в целом, подтверждают роль Украины как надежной страны-транзитера и усиливают ее статус как один из ключевых факторов в сфере диверсификации поставок энергоресурсов в Каспийско-Черноморском пространстве», - говорится в сообщении.

Вытеснение технологической нефти сорта Urals объемом до 620 тыс. тонн, которой ранее был заполнен трубопровод «Одесса-Броды», осуществляется по замещению в направлении НПЗ «Мозырь».

Прием следующей танкерной партии с нефтью сорта Azeri Light на МНТ «Пивденный» для ее транспортировки по указанному маршруту ожидается 14 февраля.

Компания напоминает, что эти действия осуществляются в соответствии с договором об оказании услуг по транспортировке нефти, который компания подписала 17 января этого года с ЗАО «Белорусская нефтяная компания».

Также в сообщении отмечается, что в настоящее время компания завершает работу по созданию технических условий для организации поставок легких сортов нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Западной Украины - ОАО «НПК-Галичина» и ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», а также значительно активизировала мероприятия по подготовке их транзита в направлении Словакии, Чехии и Венгрии.

Одновременно «Укртранснафта» подчеркивает, что в полном объеме продолжает выполнение обязательств по обеспечению надежного и бесперебойного транзита нефти российских грузоотправителей в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующим контрактам.

Справка УНИАН. Нефтепровод «Одесса-Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Пивденный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. Хотя изначально он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европу, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсном режиме (в направлении терминала «Пивденный»).