Украина хочет привлечь американские энергокомпании к строительству LNG-терминала

Украина заинтересована в привлечении американских энергетических компаний к сотрудничеству в реализации проекта по строительству LNG-терминала.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО сегодня в Вашингтоне, подводя итоги заседания украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе Минэнергоугля.

В своем выступлении министр высоко оценил успехи США в отрасли разведки и добычи газа из альтернативных источников и выразил надежду в активизации сотрудничества с американскими компаниями в этой сфере на территории Украины.

«Украинской стороной осуществляются меры по началу сотрудничества с транснациональными корпорациями относительно развития и производства нетрадиционного газа на территории Украины. Хотел бы подчеркнуть, что мы заинтересованы в налаживании сотрудничества в этой сфере с США», - отметил министр.

Ю.БОЙКО проинформировал американскую сторону о шагах украинского правительства в направлении диверсификации источников поступления в Украину природного газа, в частности относительно решения о строительстве LNG-терминала. Он выразил заинтересованность в привлечении американских компаний к его строительству.

Особое внимание министр уделил развитию сотрудничества с США в ядерном секторе энергетики.

«Украинская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с американской стороной в ядерном секторе энергетики, включая повышение безопасности АЭС, продление сроков эксплуатации существующих реакторов, сотрудничество по вопросам квалификации и поставок ядерного топлива, а также создание мощностей для хранения отработанного топлива. Одновременно хотел бы подчеркнуть, что украинская сторона заинтересована в продолжении реализации проектов Международной программы США по ядерной безопасности», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министр также отметил, что Украина активно развивает международное сотрудничество. В сотрудничестве с партнерами Украина формирует свою энергетическую политику по принципу открытости и прозрачности и стала участником Энергетического сообщества, сказал он.

«Членство Украины в Энергетическом сообществе должно существенно углубить энергетическое сотрудничество между Украиной и ЕС и усилить безопасность поставок энергоносителей в Украину и ЕС. Вхождение Украины во внутренний энергетический рынок Евросоюза является началом фактической реализации концепции секторной интеграции Украины в ЕС, которая заложена в будущее Соглашение об ассоциации», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министр также выразил уверенность, что продолжение диалога между Украиной и США в рамках Рабочей группы будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества и реализации совместных проектов в ТЭК.