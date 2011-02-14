Експерт: в Киеве растут объемы реализации фальсифицированного топлива

В Киеве растут объемы реализации фальсифицированного топлива. Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН в ходе сегодняшней онлайн-конференции на сайте издания «Бизнес».

«Столичный регион стал одним из центров концентрации так называемой бодяги. Мы отслеживаем перевозки нефтепродуктов по железной дороге – согласно им в столицу свозятся компоненты бензинов со всей Украины, которые затем реализуются под видом полноценного топлива», – отметил эксперт.

При этом, по словам С.КУЮНА, зачастую суррогатное топливо реализуется на АЗС, которые своим внешним видом не уступают станциям крупных, зарекомендовавших себя заправочных сетей.

«Покупая топливо, необходимо смотреть прежде всего на имя компании. Известные игроки рынка не будут разбавлять топливо, поскольку дорожат своей репутацией. И конечно, нужно понимать, что хороший бензин (как и любой другой товар) не может быть дешевым», – отметил эксперт.

Он сообщил, что «Консалтинговая группа А-95» проводила совместно с Комитетом защиты потребителей топлива проверки качества нефтепродуктов на АЗС.

«Результаты проверок были шокирующими: в некоторых пробах топлива содержание вредных веществ превышало норму в сотни раз», – сказал он.

По мнению С.КУЮНА, подобная ситуация сложилась в результате отсутствия эффективного контроля качества топлива на АЗС.

Он напомнил, что в 2009-2010 гг. Госпотребстандарт не проводил проверок качества топлива ввиду отсутствия необходимого финансирования. Впрочем, отметил эксперт, несовершенство законодательства не позволяло проводить эффективный контроль качества топлива даже при наличии финансирования.

«Процесс отбора проб выписан в ГОСТах таким образом, что его результаты анализов очень легко оспорить. Поэтому даже когда проводилось финансирование отбора проб, Госпотребстандарт отказывался публиковать список бодяжников, понимая неизбежный проигрыш в суде», – сказал С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, по оценкам участников рынка и экспертов, от 20 до 40% всех нефтепродуктов, реализуемых на отечественных АЗС, – фальсификат. Особенно часто некачественный продукт встречается на «небрендовых» станциях.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа А-95» было создано в мае 2008 г. Компания специализируется на профессиональном изучении рынка нефтепродуктов Украины, является издателем журнала для автомобилистов «А-95».