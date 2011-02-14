«Турбоатом» в 2010 году увеличил прибыль на 50%

ОАО «Турбоатом» (г. Харьков) в 2010 году увеличило чистую прибыль на 50,1%, или на 63,040 млн. грн., по сравнению с 2009 годом – до 188,780 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за отчетный период компания увеличила чистый доход на 36,8%, или на 258,788 млн. грн. – до 942,329 млн. грн., а валовую прибыль – на 65,5% – до 366,783 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Турбоатом" производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

В 2009 году «Турбоатом» сократил чистую прибыль на 13,5% по сравнению с 2008 годом – до 125,740 млн. грн.