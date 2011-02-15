Ситуация на Ближнем Востоке подогревает цены на нефть

Цены на нефть на торгах во вторник, 15 февраля, демонстрируют положительную динамику на фоне обеспокоенности инвесторов вокруг развития ситуации на Ближнем Востоке.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,32 доллара, или на 0,38% - до 85,13 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,34 доллара, или на 0,33% - до 103,42 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В минувшую пятницу президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку и передал власть в стране Высшему совету вооруженных сил. Начавшимся в конце января беспорядкам в Египте предшествовала смена власти в другом североафриканском государстве - Тунисе. В понедельник массовые акции протеста прошли в Бахрейне, Алжире и Йемене.