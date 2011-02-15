Бойко обсудил в США вопросы сотрудничества в ТЭК

В ходе официального визита в Вашингтон министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО 14 февраля встретился с первым заместителем министра энергетики США Дэниелем ПОНЕМАНОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что во время встречи стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества в энергетической сфере между Украиной и США.

Ю.БОЙКО проинформировал своего американского коллегу о ходе внедрения реформ в украинском ТЭК и модернизации энергетической инфраструктуры. Министр отметил приоритетные для Украины вопросы модернизации украинской газотранспортной системы, строительства LNG-терминала и реализации других проектов.

Ю.БОЙКО отметил, что Украина заинтересована в привлечении американских компаний, которые имеют значительный опыт в отрасли добычи газа из нетрадиционных источников, к сотрудничеству в этой сфере на территории Украины.

«Украинская сторона работает в направлении налаживания сотрудничества с компаниями США относительно развития и производства нетрадиционного газа на территории Украины», - отметил министр.

По мнению Ю.БОЙКО, реализация этих проектов призвана обеспечить гарантии надежного снабжения энергоресурсов и повысить энергетическую безопасность Украины.

Как считает Ю.БОЙКО, практическая реализация проектов диверсификации источников поступлений газа будет нуждаться в значительных инвестиционных ресурсах, новых технологических решениях и оптимизации структуры функционирования энергорынка.

«Строительство LNG-терминала для импорта сжиженного газа позволит создать дополнительный источник поступления импортного газа. Через него будет проходить до трети импортных поступлений газа, что отвечает европейской практике. Также строительство терминала создаст ценовую альтернативу трубопроводному газу, который сегодня поставляется в Украину», - сообщил министр.

Ю.БОЙКО подчеркнул, что Украина заинтересована в развитии двустороннего энергетического сотрудничества.

«Украина заинтересована в развитии инвестиционной составляющей двустороннего энергетического сотрудничества, прежде всего, в таких сферах, как ядерная энергетика, добыча углеводородов, энергосберегающие технологии, альтернативная и возобновляемая энергетика», - отметил Ю.БОЙКО.