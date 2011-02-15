Долги предприятий ТКЭ за потребленный газ достигли почти 5 млрд. грн.

Долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), составляют 4,94 млрд. грн. (по состоянию на 14 февраля 2011 г., без АЭК «Киевэнерго»).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, уровень оплаты теплоэнергетикой стоимости потребленного с 1 октября 2010 г. природного газа составляет лишь 43%.

Наибольшую задолженность за газ накопили перед компанией предприятия ТКЭ 13 регионов. В частности, Донецкой (787 млн. грн.), Днепропетровской (694 млн. грн.), Харьковской (623 млн. грн.), Луганской (273 млн. грн.), Запорожской (269 млн. грн.), Одесской (239 млн. грн.), Львовской (201 млн. грн.), Киевской (198 млн. грн.), Полтавской (157 млн. грн.), Житомирской (114 млн. грн.), Черниговской (113 млн. грн.), Сумской (111 млн. грн.) областей, а также АР Крым (187 млн. грн.).

Задолженность за 2010-2011 гг. столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,44 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – только 2%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ отмечается также у предприятий Закарпатской (25%), Луганской (35%), Донецкой (36%), Кировоградской (37%), Житомирской (38%), Волынской, Днепропетровской (по 39%), Ивано-Франковской (40%), Харьковской областей, г. Севастополь (по 41%) и АР Крым (31%).

ДК «Газ Украины» обращает внимание руководства местных органов власти на то, что оплаченные гражданами средства за потребленную тепловую энергию своевременно в компанию не поступают.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей предприятий ТКЭ-должников обеспечить полные расчеты за потребленный природный газ.

С целью укрепления дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ предприятий ТКЭ, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует перед Кабинетом министров Украины вопрос относительно привлечения к ответственности руководителей предприятий ТКЭ-должников.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.