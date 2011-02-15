Минэнергоугля привлечет в развитие государственного угольного сектора 5,5 млрд. грн.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует в текущем году привлечь в развитие государственных угледобывающих предприятия 5,5 млрд. грн.

Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» заявил первый заместитель министра энергетики угольной промышленности Игорь ПОПОВИЧ.

По его словам, соответствующий объем инвестиций заложен в инвестиционные планы развития госшахт на текущий год, которые уже утверждены на уровне министерства. В частности, уточнил И.ПОПОВИЧ, 2 млрд. грн. планируется привлечь по механизму финансового лизинга, 1,6 млрд. грн. – банковские кредиты, 1,1 млрд. грн. – собственные средства госшахт, а также 0,8 млрд. грн – из других инвестиционных источников.

И.ПОПОВИЧ отметил, что привлечение указанного объема инвестиций позволит нарастить добычу угля в госсекторе в 2011 году на 1 млн. тонн.

Замминистра сообщил также, что в настоящее время суммарная кредиторская задолженность государственного угольного сектора превысила 11 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, государственные угледобывающие предприятия Украины в 2010 году добыли 38,450 млн. тонн рядового угля, незначительно (на 0,2%) увеличив добычу по сравнению с 2009 годом. Госшахтами, в частности, добыто коксующегося угля 7,455 млн. тонн (меньше на 17,8%, или 1,617 млн. тонн), энергетического – 30,995 млн. тонн (больше на 5,8%, или 1,690 млн. тонн).