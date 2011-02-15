Бойко: Украина с американской стороной планирует возобновлять нефтегазовые месторождения

Правительство Украины активно развивает политический диалог с американским правительством и планирует реализовать ряд общих проектов в отрасли энергетики, в частности, проект комплексного технико-экономического исследования в сфере возобновления и реабилитации нефтегазовых месторождений.

Об этом по результатам встречи с руководством Эксимбанка США заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«В результате реализации проекта мы надеемся иметь четкую картину того, какое именно современное оборудование и технологические решения могут быть использованы такими государственными компаниями, как «Нафтогаз», «Укргазвыдобування», «Укрнафта» для увеличения добычи углеводородов на малорентабельных или истощенных месторождениях. В рамках этого проекта в наших планах есть также изучение возможностей сотрудничества с «Эксимбанком». Прежде всего, для финансирования потенциального сотрудничества с американскими компаниями в сфере снабжения технологий для возобновления добычи на украинских нефтегазовых месторождениях», - отметил Ю.БОЙКО.

Министр сказал, что позиция Минэнерго США заключается в том, что проекты по реабилитации отработанных нефтяных и газовых скважин в Украине реализовывать намного быстрее по сравнению с проектами в сфере сланцевого газа. Результатом внедрения новых технологий на отработанных или экономически неэффективных месторождениях может стать увеличение добычи на 30-50%, а также рост доказанных запасов углеводородов, что, в свою очередь, увеличит капитализацию компаний.

По словам Ю.БОЙКО, политические инструменты, такие, как очередное заседание украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, и в том числе, заседания Двусторонней группы по вопросам энергетической безопасности, которые проходят сейчас в США, создают благоприятный механизм и для развития бизнеса.

«Уверен, что в украинско-американских отношениях есть значительный потенциал, прежде всего - для развития торгового, финансового и инвестиционного сотрудничества», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины отметил, что показательным примером работы министерства с американскими компаниями является плодотворное сотрудничество с компаниями Chevron, ExxonMobil, Shell и другими.

«Украинское правительство планирует реализовывать вместе с ними проекты в сфере добычи газа из нетрадиционных источников (в том числе сланцевого газа и метана из угольных пластов), добычи углеводородов на шельфе и тому подобное», - сказал министр.