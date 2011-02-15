Еще две компании заинтересовалось Regal Petroleum - источник

Еще две компании заинтересовалось британской нефтегазовой компанией с активами в Украине Regal Petroleum, сообщил УНИАН источник близкий к компании.

По его информации, одной из компаний-интересантов является Cadogan Petroleuum PLC. Еще одним интересантом, по словам источника, является одна мощная финансово-промышленная российская группа, однако какая конкретно - собеседник агентства не уточнил.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года свою заинтересованность в приобретении Regal Petroleum высказала компания Energees Management Limited, являющаяся 100% дочерней компанией Energees Investments Limited – главной холдинговой компании группы компаний Smart Holding («Смарт-холдинг», г. Киев). В сообщении компании отмечалось, что Energees Investments Limited предлагает выкупить акции по цене 24 пенса. Позднее появилась информация о повышении компанией цены выкупа акций.

Также украинская нефтегазовая группа Geo-Alliance предложила компании Regal Petroleum провести обратное поглощение. В соответствии с предложением Geo-Alliance, она планировала предоставит акционерам Regal Petroleum опцион на продажу в течение трех месяцев после приобретения их доли по 25 пенсов за акцию. Однако позднее "Гео Альянс" и аффилированная с ней компания Heamoor заявили, что не планируют делать новую оферту акционерам компании Regal Petroleum. Впрочем они готовы возобновить переговоры с компанией, если сделка с Energees Investments не состоится.

Справка УНИАН. Основными нефтегазовыми активами Regal Petroleum являются Мехедивско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения (оба – Полтавская обл.). В 2009 году компания сократила чистый убыток в 5,2 раза – до 9,82 млн. долл., увеличив доходы на 73,6% – до 19,87 млн. долл.