Украина в январе сократила экспорт электроэнергии на 56%

Украина в январе т.г. сократила экспорт электроэнергии на 56,1%, или 310,9 млн. кВт/ч, по сравнению с январем 2010 года – до 243,2 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, ощутимое падение экспорта в январе было связано с приостановкой экспорта в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» в связи с неурегулированностью вопросов цены с белорусской стороной. С 4 февраля экспортные поставки украинской электроэнергии указанными компаниями были возобновлены.

В январе экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы сократился на 18%, или на 53,2 млн. кВт/ч, – до 241,8 млн. кВт/ч. Напомним, экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился на 31,4% – до 91 млн. кВт/ч, в Словакию – вырос на 41,7%, до 150,8 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию в январе не осуществлялись.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживает дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января выросли вдвое – до 1,4 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.