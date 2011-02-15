«Проминвестбанк» и «Сбербанк России» дадут кредиты «Укргазвыдобуванню»

«Проминвестбанк» (Киев) и «Сбербанк России» (Киев) стали победителями открытых торгов дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» по привлечению кредитных средств.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

В частности, «Сбербанк России» стал победителем с предложением возобновляемой кредитной линии на 100 млн. грн. сроком на 12 месяцев, стоимость которой составит 16 млн. грн.

«Проминвестбанк» стал победителем по двум лотам (25 млн. долл. каждый). Кредиты предоставляются на 12 месяцев, стоимость каждого из них – 2,5 млн. долл.

Соответствующий кредитный договор должен быть заключен до 3 марта 2011 года.

Предоставленные кредиты будут использованы на пополнение оборотных средств.

Залогом по кредитам являются имущественные права на получение денежной выручки по договору поставки природного газа собственной добычи НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» «Укргазвыдобування» является крупнейшей в Украине газодобывающей компанией. Доля «Укргазвыдобування» на украинском рынке добычи газа составляет около 80%, газового конденсата – 50%, нефти – около 3%.

В январе 2011 года предприятия ДК «Укргавыдобування» добыли 13,5 тыс. тонн нефти, 13 302 млн. куб. м газа и 61,4 тыс. тонн газового конденсата.

"Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".

"Проминвестбанк" в 2010 году получил убыток 844,981 млн. грн.

АО «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

В 2010 году банк получил убыток 1,469 млрд. грн.