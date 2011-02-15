Украина приглашает европейских инвесторов к участию в тендерах по модернизации ГТС - Азаров

Украина приглашает европейских инвесторов к участию в тендерах по модернизации газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Братиславе премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Украина приглашает европейских инвесторов к участию в тендерах по модернизации нашей газотранспортной системы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что Украина и страны Вышеградской четверки заинтересованы в бесперебойной поставке энергоносителей в Европу.

«Мы готовы осуществлять дальнейшую диверсификацию поставок энергоносителей и маршрутов их транспортировки в контексте реализации проекта Евразийского нафтотранспортного коридора», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что в частности Карпатский регион, в который входит Украина и страны Вышеградской группы, играет в этом процессе очень важную роль.