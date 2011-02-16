Цена нефти поднялась на фоне данных из США

Цены на нефть на торгах в среду, 16 февраля, растут на фоне данных по снижению запасов нефти в США.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже увеличилась на 0,28 доллара, или на 0,33%, - до 84,6 доллара за баррель.

Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,32 доллара, или на 0,31%, - до 101,96 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Согласно данным Американского института нефтепродуктов, запасы нефти с 3 по 11 февраля снизились на 354 тысячи баррелей. Аналитики предсказывают, что сегодняшний отчет Министерства энергетики США может показать рост запасов нефти на 2 миллиона баррелей, до 345,1 миллиона баррелей.