Соколовский: меморандум с США – позитив для Украины, но Москва может помешать реализации

Подписание на правительственном уровне меморандума с США о совместных действиях по освоению запасов сланцевого газа в является позитивным с точки зрения стратегии энергетической безопасности Украине, однако вряд ли это понравится Москве.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

«Если в соответствии с меморандумом от 15 февраля 2011 года работы по геологической разведке начнутся безотлагательно, то промышленная добыча сланцевого газа в Украине может начаться через 10 – 15 лет. Однако, для достоверного подтверждения запасов достаточно 5 – 7 лет. То есть, еще до завершения срока газовых контрактов с Россией в 2019 году. Тогда, в случае подтверждения перспектив промышленной добычи, Украина получила бы очень серьезный рычаг на переговорах с Москвой относительно последующего сотрудничества в газовой сфере», считает эксперт.

При этом он отмечает очевидность того, что такой сценарий не укладывается в планы Москвы, и она будет делать все, чтобы помешать приходу американских компаний, технологий и денег на украинский рынок. Однако, такое сотрудничество с США полностью отвечает украинским национальным интересам, нравится это или нет нынешним политическим группам в Украине, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Складывается интересная ситуация: с российской стороной подписываются документы о СП по шахтному метану и шельфу на уровне хозяйствующих субъектов, а с американской – о сланцевом газе – на правительственном уровне. Следовательно, в первом случае государство вроде бы в стороне, а во втором – проекты будут поддержаны на государственном уровне? Похоже на то, что нынешняя властная команда поняла недружелюбные намерения Кремля относительно Украины независимо от фамилии ее президента, и действует, по крайней мере, в контексте собственной самозащиты, что в данном случае совпадает с украинским национальным интересом», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме этого, считает эксперт, в данной ситуации просматривается определенное разграничение сфер контроля между Киевом и Москвой в украинском энергетическом секторе. «Московский контроль за газовой и нефтяной отраслями может ослабиться в перспективе, а в ядерной, наоборот, усиливается уже сегодня. Такие выводы подтверждаются, в частности, упомянутыми документами, действиями относительно аверсного использования нефтепровода «Одесса – Броды», а также невыгодными для Украины договорами по достройке блоков на Хмельницкой АЭС», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, правительства Украины и США подписали 15 февраля в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа,

Целью меморандума является обеспечение условий для обмена знаниями и экспертными наработками между правительствами двух стран в сферах, касающихся оценки и квалификации ресурсов сланцевого газа в Украине.

Документ призван улучшить топливно-энергетический баланс Украины, в том числе путем диверсификации источников поставок газа, привлечения инвестиций и новейших технологий в геологоразведку и добычу сланцевого газа в Украине, создания на государственном уровне системы стимулов и гарантий для содействия проектам в области разведки и добычи сланцевого газа, которая может быть использована в качестве основы для формирования механизма государственной поддержки реализации проектов добычи газа из всех видов нетрадиционных источников в целом.