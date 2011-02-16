США предоставят Украине около 50 млн. долларов на вывоз высокообогащенного урана

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине около 50 млн. долларов на вывоз высокообогащенного урана до Саммита по ядерной безопасности в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом подчеркивается в Совместном заявлении по результатам третьего заседания украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось 15 февраля в Вашингтоне.

«Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и Государственный секретарь Хилари КЛИНТОН провели третье заседание украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству 15 февраля в Вашингтоне с целью дальнейшего усиления стратегического партнерства между обеими странами. Комиссия уполномочена обеспечить конкретный прогресс в достижении широкого круга целей Хартии Украина - США о стратегическом партнерстве в сферах ядерной безопасности и нераспространения, политического диалога и верховенства права, энергетической безопасности, торговли и инвестиций, сотрудничества в области безопасности, а также науки и технологий. Украинская сторона подтвердила, что развитие этого стратегического партнерства остается одним из ее ключевых внешнеполитических приоритетов. Американская сторона заверила в своей поддержке суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, а также подтвердила готовность способствовать Украине в реализации политических, экономических, оборонных реформ и реформ по безопасности», - сказано в документе.

Министр иностранных дел К.ГРИЩЕНКО и Государственный секретарь Х.КЛИНТОН подчеркнули «приверженность обеих сторон по обеспечению безопасности всех уязвимых ядерных материалов и расширения сотрудничества в области ядерной безопасности и нераспространения”. “Они приветствовали значительный прогресс, который был достигнут в направлении реализации Совместного заявления президентов Украины и США, обнародованного во время Саммита по ядерной безопасности в 2010 году. До конца 2010 года значительное количество украинского высокообогащенного урана было вывезено при поддержке Соединенных Штатов. Украинская сторона подтвердила свое обязательство избавиться от остального высокообогащенного урана к Саммиту по ядерной безопасности в 2012 году. Американская сторона подтвердила свое обязательство оказать необходимую техническую и финансовую помощь в размере около 50 млн. долларов США до Саммита по ядерной безопасности в 2012 году как составляющую усилий, включая финансовые и другие ресурсы, необходимые для построения современного объекта с источником нейтронов, который будет способствовать развитию сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии”, - отмечается в Совместном заявлении.

В контексте реализации Совместного заявления стороны отметили существенный прогресс в утилизации украинского твердого ракетного топлива ракет РС-22 и уничтожении ракет «Скад».

Кроме того, Украина и Соединенные Штаты отметили важность встречи высокого уровня «Киевский саммит по безопасному и инновационному использованию атомной энергии» (19-22 апреля 2011 года), Чернобыльской донорской конференции в партнерстве с Группой Восьми и Международной конференции «25 лет Чернобыльской трагедии: безопасность будущего» для продвижения сотрудничества с целью укрепления глобальной ядерной безопасности. Обе стороны подчеркнули важность проведения успешной донорской конференции для потребностей Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности для обеспечения своевременного завершения проектов, которые сделают объект безопасным.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по итогам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны США.

30 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина выполнила взятое на себя обязательство и обеспечила вывоз из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований значительной части высокообогащенного урана.