Геологическая служба США оценит нетрадиционные источники газа в Украине

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки оценит нетрадиционные источники газа в Украине.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом говорится в Совместном заявлении по результатам третьего заседания украинско-американской Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось 15 февраля в Вашингтоне под председательством министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО и Государственного секретаря Хиллари КЛИНТОН.

К.ГРИЩЕНКО и Х.КЛИНТОН подчеркнули, что энергетическая безопасность остается одним из ключевых элементов совместного стратегического диалога, и высказались “в поддержку развития энергетических ресурсов Украины, в том числе газа из нетрадиционных источников”. Американская сторона приветствовала членство Украины в Европейском энергетическом содружестве. Обе стороны выразили свою поддержку прозрачного энергетического рынка в Украине и отметили принятие Украиной Закона «О принципах функционирования рынка природного газа» и меры по приведению тарифов на газ в соответствие с рыночными условиями. США призвали Украину к реструктуризации газовой отрасли с целью создания возможностей для инвестиций в ее газотранспортную систему.

Также Комиссия отметила прогресс в рамках украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности, сопредседателями которой являются министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО и специальный посланник Государственного департамента по вопросам энергетики в Евразии Посол Ричард МОРНИНГСТАР. Они приветствовали договоренность о проведении Геологической службой США оценки нетрадиционных источников газа, что даст правительству Украины и инвесторам публичную информацию о потенциальных ресурсах в Украине. Они приветствовали техническую помощь Агентства США по международному развитию относительно правовых, нормативных и экологических аспектов добычи “нетрадиционного” газа. Обе стороны намерены продолжать сотрудничество в сфере энергоэффективности и обсудить перспективные технологии возобновляемых источников энергии, а также возобновления нефтяных и газовых скважин. Они отметили важность привлечения частных инвестиций и технологий для разработки нефтяных и газовых ресурсов Украины на основе открытых, конкурентных процедур государственных закупок. Они приветствовали положительное решение Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции относительно заявки компании «Шеврон».

Также в заявлении говорится, что стороны обсудили вопросы инвестиционного климата в Украине и экономические реформы.

“Хартия Украина-США о стратегическом партнерстве содержит наши совместные обязательства по поддержке экономических реформ и либерализации экономики, развитию благоприятного для торговли и инвестиций бизнес-климата. На сегодняшнем заседании обсуждался вопрос необходимости справедливого и прозрачного инвестиционного климата в Украине как для украинских, так и для иностранных фирм. Стороны обсудили вопросы глобального зернового рынка и другие аграрные вопросы и выразили надежду, что значительный производственный потенциал Украины внесет вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Соединенные Штаты приветствовали успешное достижение Украиной договоренности о кредитах стенд-бай с Международным валютным фондом и призвали к продолжению сотрудничества с МВФ”, - говорится в Совместном заявлении.

Как сообщал УНИАН, правительства Украины и США подписали 15 февраля в Вашингтоне меморандум о сотрудничестве в области разведки сланцевого газа.

Целью меморандума является обеспечение условий для обмена знаниями и экспертными наработками между правительствами двух стран в сферах, которые касаются оценки и квалификации ресурсов сланцевого газа в Украине.

Документ призван улучшить топливно-энергетический баланс Украины, в частности, путем диверсификации источников поставок газа, привлечения инвестиций и новейших технологий в геологоразведку и добычу сланцевого газа в Украине, создания на государственном уровне системы стимулов и гарантий для содействия проектам в области разведки и добычи сланцевого газа, которая может быть использована в качестве основы для формирования механизма государственной поддержки реализации проектов добычи газа из всех видов нетрадиционных источников в целом.