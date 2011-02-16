Нафтогаз и Газпром перейдут на расчеты в рублях?

НАК «Нафтогаз Украины» изучает возможность частичного перехода на расчеты в российской валюте за газ, поставляемый в Украину российским ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН.

По его словам, соответствующее предложение изначально поступило от российской стороны, и госхолдинг начал отработку этого вопроса совместно с Национальным банком Украины.

«Россияне предложили, и мы посчитали, что с учетом того, что в Украине имеется профицит рублей по торговому балансу, то это бы многие вопросы упрощало», - сказал Е.БАКУЛИН, отметив при этом, что речь не идет о полном переходе на расчеты с «Газпромом» в российской валюте.

Он добавил, что данный вопрос в ближайшем будущем станет предметом переговоров с российской стороной по вопросам цены импортируемого российского газа. Также председатель правления «Нафтогаза» отметил, что инициатива НАКа позитивно воспринимается на уровне НБУ.

Напомним, на сегодняшний день, согласно условиям контракта, расчеты между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» осуществляются в долларах.