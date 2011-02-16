Цена российского газа для Украины во втором квартале составит 280 долл. за тыс. куб. м.

Цена российского газа для Украины во втором квартале составит 280 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«У нас на второй квартал эта цена будет на уровне 280 долларов за тысячу кубометров», - сказал Е.БАКУЛИН, отметив при этом, что цену на третий квартал озвучивать преждевременно, поскольку она будет еще корректироваться.

При этом глава госхолдинга отметил, что существующая стодолларовая скидка на российский газ позволяет Украине сглаживать постепенный рост цены импортируемого газа.

«Хорошо, что есть стодолларовая скидка и есть возможности подтянуть нашу промышленность и решить многие социальные вопросы без резких скачков», - сказав Е.БАКУЛИН. Он также добавил, что ставка транзита российского газа по территории Украины во втором квартале будет скорректирована, однако претерпит незначительные изменения.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Цена российского природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляет около 264 долл. США за тыс. куб. м.