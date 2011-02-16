Минэкономразвития рассказало, когда введут пошлины на импорт нефтепродуктов

Введение пошлин на импорт нефтепродуктов возможно лишь после того, как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины существенно улучшат качество их производства внутри страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

Он отметил, что Минэкономразвития выступило с таким предложением в адрес нефтеперерабатывающих заводов.

«Мы готовы сразу подготовить документ о введении пошлины после того, как будет закончена модернизация (НПЗ – УНИАН). Если у заводов будет возможность выйти на производство высококачественного бензина через год, то мы готовы сегодня объявить о введении через год пошлин на импорт бензина с тем, чтобы стимулировать проведение модернизации собственных заводов», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что руководство нефтеперерабатывающих заводов изучает это предложение Минэкономразвития.

«Заводы сегодня думают над этим предложением. Я считаю, что оно правильное», - сказал замминистра. Он подчеркнул, что если вводить пошлины на экспорт нефтепродуктов сейчас, то это приведет лишь к подорожанию бензина.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение о начале специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Ранее Минэнергоугля официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты, независимо от страны происхождения, на бензины – 130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Эксперты отмечают, что введение пошлин на импорт топлива в предлагаемых Министерством энергетики и угольной промышленности размерах может привести к росту стоимости бензина А-95 до 10,6 грн./литр, дизельного топлива – до 9,4 грн./литр.