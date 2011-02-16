Россия и Словакия рассматривают возможность строительства на словацкой территории трех ПХГ

Москва. Россия и Словакия рассматривают возможность строительства на словацкой территории трех подземных хранилищ газа (ПХГ) общим объемом 60-65 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики РФ по итогам встречи главы Минэнерго Сергея ШМАТКО с министром экономики и строительства Словацкой Республики Юраем МИШКОВЫМ.

«Одним из наиболее перспективных совместных проектов в области ТЭК может стать проект создания на территории Словакии трех газохранилищ общей вместимостью 60-65 млрд. куб. м газа, предложенный Минэнерго России и ОАО «Газпром», - говорится в сообщении.

По мнению российских специалистов, строительство газохранилищ обеспечит бесперебойность поставок газа и повысит энергобезопасность Словацкой Республики.

«Расширение российско-словацкого сотрудничества в отрасли ТЭК позволит нашей стране увеличить экспорт углеводородов и энергии, а для Словацкой Республики станет залогом ее энергетической безопасности и откроет новые возможности для развития национальной промышленности», - заявил С.ШМАТКО.

Отмечается, что особое внимание в ходе встречи было уделено сотрудничеству двух стран в отрасли ТЭК. Через территорию Словакии в страны Европы ежегодно транспортируется более 50 млрд. куб. м российского природного газа. Россия обеспечивает без малого 100% потребностей Словакии в топливных ресурсах. Объемы поставок российской нефти в Словакию составляют около 6 млн. тонн в год, газа - более 6 млрд. куб. м. Кроме того, Россия поставляет в Словакию и ядерное топливо. Атомная энергетика обеспечивает порядка 54% всей потребляемой в Словакии электроэнергии. АЭС на территории Словацкой Республики (4 реактора общей мощностью 1816 МВт электроэнергии) построены на основе советских технологий водо-водяных энергетических реакторов (модель V213).