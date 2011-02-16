Добыча газа в январе сократилась на 1,9%, нефти – на 7,8%

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе т.г. сократили добычу природного газа на 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 1,7 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в январе добыча нефти в Украине сократилась на 7,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 0,206 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе сократилась на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 76,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного увеличилась на 3,0% – до 59,3 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м. Добыча нефти в Украине сократилась на 11,5% - до 2,566 млн. тонн. Добыча газового конденсата сократилась на 8,8% - до 928,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 12,0% – до 655,0 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».