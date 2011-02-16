Пошлины на нефтепродукты приведут к дефициту качественного топлива – ВААИД

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) заявляет, что введение в Украине импортных пошлин на нефтепродукты приведет к дефициту качественного топлива в стране.

Об этом сказано в сообщении ВААИД, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в феврале 2011 года ВААИД выступила в качестве заинтересованной стороны в проведении специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, начатом Межведомственной комиссией по международной торговле.

«Такое решение принято в связи с угрозой возникновения в Украине дефицита топлива стандартов Евро-4 и Евро-5, необходимого для заправки современных автомобилей. Мы полагаем, что нехватка горючего станет реальностью в случае принятия по итогам расследования решения о введении импортных пошлин», – прокомментировал ситуацию генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день украинские НПЗ не способны обеспечить потребности автолюбителей в нефтепродуктах, соответствующих европейским стандартам. Недостаток такой продукции восполняется импортным топливом с нефтеперерабатывающих заводов в Литве, Румынии и других странах.

«Если же импорт топлива будет перекрыт, автомобилистам придется заправляться топливом худшего качества. А это обернется для владельцев машин более частыми поломками, быстрым износом деталей и, соответственно, дополнительными расходами на ремонты и обслуживание», – добавил он.

При этом в сообщении отмечено, что лишь за последние 5 лет в Украину было ввезено 2-3 миллиона иномарок, рассчитанных на использование качественного топлива стандартов Евро-4 и Евро-5. Переход на использование горючего, не соответствующего современным нормам, приведет к неминуемым проблемам с их эксплуатацией.

Кроме того, отмечается в сообщении, исходя из опыта автомобильной отрасли, любые протекционистские меры оборачиваются против самого государства. В ассоциации напомнили, что в прошлые годы правительство не единожды применяло похожие заградительные меры в отношении импорта автомобилей, руководствуясь поддержкой отечественного производителя.

«Очевидно, что ждать улучшения качества продукции от НПЗ при отсутствии соответствующих стимулов в виде конкуренции со стороны импортеров не стоит», – добавил О.НАЗАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение начать специальное расследование относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты вне зависимости от страны происхождения, на бензины –130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались о возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./л на А-95 и до 9 грн./л на дизтопливо при текущем уровне мировых цен на нефть.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.

Сегодня на брифинге первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ заявил, что введение пошлин на импорт нефтепродуктов возможно лишь после того, как нефтеперерабатывающие заводы Украины существенно