Газпром приобрел 50% доли ENI в проекте Elephant

В Риме председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и генеральный управляющий концерна ENI Паоло СКАРОНИ подписали договор уступки доли в соглашении о разделе продукции (СРП) по проекту Elephant.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«В соответствии с документом, к «Газпрому» перейдет 50% доли ENI в консорциуме, участвующем на условиях СРП в разработке ливийского нефтяного месторождения, а именно – 33,33% консорциума иностранных компаний. Стоимость приобретаемого актива составит 163 млн. долл. США», – сказано в сообщении.

После подписания договор будет передан на одобрение ливийской стороне.

Справка УНИАН. Месторождение Elephant находится в западной части Ливии. Его извлекаемые запасы нефти оцениваются в 110 млн. тонн. Максимальная годовая добыча ожидается на уровне 6 млн. тонн. Месторождение полностью обустроено и располагает объектами энергоснабжения, подготовки и транспортировки нефти до собственного прибрежного терминала.

В ноябре 2006 года «Газпром» и ENI подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым стороны договорились проработать инвестиционные проекты в области разведки и добычи газа в России и третьих странах.

В апреле 2007 года было подписано дополнительное соглашение, предусматривающее возможность приобретения «Газпромом» зарубежных добычных активов ENI.

В июне 2009 года стороны согласовали основные условия сделки купли-продажи, в соответствии с которыми доля ENI в ливийском нефтяном проекте Elephant была определена в качестве первого актива для продажи «Газпрому».

Непосредственным покупателем доли в Elephant и участником проекта станет ОАО «Газпром нефть». Компания сможет направлять для работы в проектной компании собственный технический и управленческий персонал в рамках квот, оговоренных с итальянской стороной.