Цена нефти продолжила рост на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть на торгах в четверг, 17 февраля, демонстрируют положительную динамику на фоне политического кризиса в Бахрейне, Алжире, Йемене и Ливии.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,05 доллара, или на 0,38% - до 85,03 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,29 доллара, или на 0,28% - до 104,07 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Напомним, в минувшую пятницу президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку и передал власть в стране Высшему совету вооруженных сил. Начавшимся в конце января беспорядкам в Египте предшествовала смена власти в другом североафриканском государстве - Тунисе. В понедельник массовые акции протеста прошли в Бахрейне, Алжире и Йемене.