Мэр Львова просит Януковича об отдельных тарифах на газ для религиозных организаций

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Кабинету министров с просьбой предусмотреть отдельный тариф на газоснабжение для религиозных организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, к А.САДОВОМУ обратились настоятели монастырей в связи с критической ситуацией относительно проплат за потребленный газ, возникшей из-за вступления в силу постановления НКРЭ от 31 января 2011 года «Об утверждении предельного уровня цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства».

«Ситуация, в которой оказались религиозные организации города, – критическая. К примеру, Свято-Покровский монастырь студийского устава за декабрь платил за потребленный газ и его транспортировку 752,4 грн. за тысячу кубических метров. В январе эта цифра уже составила 2685,6 грн. То есть, цена возросла больше, чем в три раза», - отмечается в сообщении.

Городской председатель Львова просит власть урегулировать этот вопрос.

«С целью снятия социального напряжения, которое может возникнуть вследствие ухудшения условий функционирования религиозных организаций всех конфессий, предлагаем внести изменения в постановление НКРЭ, где предусмотреть отдельный тариф (цену) на газ для религиозных организаций всех без исключения конфессий, зарегистрированных в Украине в установленном законодательством порядке», - говорится в письме.

«Ранее «Львовгаз» насчитывал оплату за газ монастырям по тарифам, как для общежитий. Теперь же нас относят к структурным зданиям и считают по тарифам, которые в разы выше, а оплату требуют. Такие суммы оплачивать нереально. Если в декабре мы заплатили 12229 грн., то уже в январе эта сумма составила 31496 грн.», - отметил в комментарии УНИАН отец Иосафат КОВАЛЬ, провинциальный эконом Провинции отцов Василиян Святейшего Спасителя в Украине.