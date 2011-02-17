«Континиум» приобрела сеть автозаправок «Рось»

Группа компаний «Континиум», контролирующая сеть АЗС WOG, приобрела сеть автозаправок «Рось».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам почетный президент группы компаний «Континиум» Игорь ЕРЕМЕЕВ.

По его словам, сеть АЗС «Рось» будет работать под брендом WOG, осуществить ребрендинг планируется в течение этого года.

И.ЕРЕМЕЕВ также уточнил, что сеть «Рось» располагает 11 АЗС, а в сети WOG работает около 390 автозаправочных станций.

Справка УНИАН. В январе 2006 года Антимонопольный комитет Украины разрешил СП «Западная нефтяная группа», которая специализируется на модернизации и эксплуатации автозаправочных комплексов и нефтебаз, сконцентрировать более 50% в уставном капитале ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина».

ТД «Континиум-Галичина» действует по лицензионному договору на использование торговой марки WOG, а собственником АЗС выступает «Западная нефтяная группа».

Компании входят в группу компаний «Континиум», которая находится в сфере влияния бизнесмена Игоря ЕРЕМЕЕВА.