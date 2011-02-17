Собственник Херсонского НПЗ готов заложить 100% акций завода

Собственник ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий нефтезавод» готов заложить 100% акций предприятия для привлечения кредита на его модернизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил почетный президент группы компаний «Континиум», контролирующей Херсонский НПЗ, Игорь ЕРЕМЕЕВ.

По его словам, собственник Херсонского НПЗ обратился к правительству Украины с предложением передать 100% акций завода в залог государству для получения госгарантий, необходимых для привлечения кредита под модернизацию предприятия.

«В таком случае государство сможет контролировать все финансовые потоки Херсонского НПЗ. В качестве альтернативного варианта мы предлагаем передать государству какой-то пакет акций Херсонского НПЗ и ввести его в состав акционеров завода», - уточнил И.ЕРЕМЕЕВ.

Он также сообщил, что в случае успешного завершения модернизации, Херсонский НПЗ в качестве сырья для производства нефтепродуктов будет использовать 70% российской нефти и 30% нефти из Азербайджана.

При этом И.ЕРЕМЕЕВ отметил, что не видит проблем с поставками сырья на Херсонский НПЗ.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля председатель Наблюдательного совета Херсонского НПЗ Игорь ЕРЕМЕЕВ заявил, что Китайская государственная нефтяная корпорация Sinopec готова полностью финансировать реконструкцию Херсонского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), однако под государственные гарантии Украины.

«Мы можем предложить государству либо вхождение в состав акционеров (Херсонского НПЗ – УНИАН), либо передать все акции в залог государства под его гарантии», – сказал И.ЕРЕМЕЕВ.

По его словам, реконструкцию завода планируется провести за 4 года, в два этапа.

Первый этап рассчитан на 2,5 года. По результатам выполнения первого этапа планируется достичь глубины переработки нефти на уровне 78%, производя топливо по стандарту Евро-5. Через 4 года планируется достичь глубины переработки нефти на уровне 92%.

Также на Херсонском НПЗ планируется производить биотопливо из масличных культур.

Окупаемость проекта, по словам И.ЕРЕМЕЕВА, составляет 5,8 года с момента запуска. При этом стоимость реконструкции не озвучивалась.

Планируется также, что через 2,5 года после запуска завода валовой доход Херсонского НПЗ составит 6 млрд. долл., а налоги и платежи в бюджет достигнут 4-6 млн. грн. в год.

Справка УНИАН. ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод» – один из крупнейших НПЗ в Украине. Основан в 1938 году. С 2005 года завод не производит нефтепродуктов в связи с остановкой на реконструкцию.

Херсонский НПЗ контролирует группа "Континиум" (г. Луцк), которая владеет широкой сетью АЗС под торговой маркой WOG.