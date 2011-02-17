Рада отменила изменения к некоторым законам относительно расчетов за газ и электроэнергию

Верховная Рада Украины отменила раньше принятый Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятый Верховной Радой 14 декабря 2010 года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию" был заветирован Президентом.

Глава государства указал, что данный закон искусственно сужает перечень предприятий, для которых внедряется такой механизм проведения расчетов, включив в этот перечень только предприятия, которые осуществляют деятельность в объемах, превышающих уровень, установленный условиями и правилами осуществления хозяйственной деятельности.

Это вытекает из сферы действия закона предприятия теплоэнергетики с наибольшими объемами кредиторской задолженности за потребленный природный газ.

Также законом было предусмотрено, что его действие распространяется на теплоснабжающие предприятия, которым тарифы на тепловую энергию утверждены на уровне экономических обоснованных расходов с учетом рентабельности, а для проведения расчетов за потребленный газ могут быть использованы средства, не превышающие доли топливной составной в тарифах на тепловую энергию, утвержденных на уровне экономических обоснованных расходов с учетом рентабельности. Поэтому Президент предложил его отклонить.