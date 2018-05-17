Аверс «Одесса-Броды» не спровоцирует скандал с Россией?

Нефтепровод Одессы-Броды, эксплуатируемый 8 лет не по прямому назначению, все таки заработал в аверсном режиме. «Укртранснафта» 13 февраля начала его заполнять каспийской нефтью Azeri Light и прокачивать ее потребителям Беларуси.

«Начатые регулярные поставки каспийской нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» в аверсном режиме повышают уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины, укрепляют энергетическую безопасность Украины, стран региона и Европы в целом, подтверждают роль Украины как надежной страны-транзитера и усиливают ее статус, что является одним из ключевых факторов в сфере диверсификации поставок энергоресурсов в Каспийско-Черноморском пространстве», - рапортовала компания.

Кроме того, сейчас проходит вытеснение технологической российской нефти Urals (объемом до 620 тыс. тонн), которой ранее был заполнен трубопровод «Одесса-Броды», каспийской Azeri Light, поступающей на морской терминал «Южный». Идет также подготовка к поставкам легких сортов нефти на НПЗ Западной Украины - «НПК-Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья», а также к их транзиту в направлении Словакии, Чехии и Венгрии. Одновременно в полном объеме выполняются обязательства по транзиту российской нефти в направлении Чехии, Словакии и Венгрии.

Реверс отменяется: десятилетнее ожидание

Построенный в 2001 году для прокачки каспийской нефти в обход России, нефтепровод Одесса-Броды из-за отсутствия ветки в Польшу несколько лет не использовался, а затем (с 2003 года) начались поставки в реверсном режиме. Российская нефть перегонялась на терминал «Южный», а оттуда танкерами по черноморским морским путям доставлялась в европейские страны.

Изменить ситуацию «помог» белорусско-российский скандал по поводу нефтяных пошлин. Тогда Минск решил себя обезопасить и заключил «нефтяной» договор с Венесуэлой, предложив Киеву заняться прогонкой топлива, для чего нужно было «верно включить» Одесса-Броды. Правда, вопрос аверса решился не одномоментно. Проволочки украинской власти закончились тем, что Беларусь нашла еще одного транзитера - Литву, а потом Россия и вовсе уступила, предоставив Минску преференции. Долго раздумывая, как отреагирует на «отчаянный» шаг РФ, наши верхи все же пошли на эксперимент - пробную прокачку в аверсном режиме в конце ноября 2010 года. Все прошло «на ура». И 17 января т.г. с «Белорусской нефтяной компанией» был подписан договор о гарантированной транспортировке, правда, всего 4 млн. тонн нефти в год в течение двух лет, перед «раздумьем» предлагалось перегонять почти вдвое больше.

Непромедлительно последовала реакция северной соседки. Глава российского трубопроводного оператора "Транснефть" Николай Токарев не исключил возможности остановки экспортных поставок российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" (он при таком раскладе работает на предельной мощности – 17,05 млн. т нефти в год).

"Для нас технологических негативных последствий аверса не последовало, но будет угроза остановки южной ветки "Дружбы" при увеличении прокачки нефти из порта Южный в Белоруссию", - сказал он. Варианты развития событий, по словам Н.Токарева, зависят оттого, как стороны будут находить баланс интересов.

Полностью заменить техническую российскую нефть в Одесса-Броды каспийской Украина обещала в течение 4-6 недель. Вот тогда и могут проявить себя варианты развития событий, и можно будет воочию убедиться, действительно ли Украина решилась на диверсификацию энергопоставок, то бишь «стала на еврорельсы», или снова показательно играет в выход из зоны полного контроля России?

Аверсные перспективы

В пользу запаздалой диверсификации говорят итоги недавних переговоров президентов Украины и Польши Виктора Януковича и Бронислава Коморовского, в ходе которых поднимался вопрос достройки Одесса-Броды и наполнения его нефтью в интересах двух государств.

Комментируя ситуацию, министр топлива и энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко отметил, что в случае запуска в октябре текущего года второй очереди Балтийской трубопроводной системы, часть нефти из средней ветки нефтепровода "Дружба" будет переведена Россией в БТС-2. В этом случае появляется возможность, в первую очередь, у польских специалистов загрузить нефтепровод азербайджанской нефтью. "Это серьезная перспектива и для нас, и для Польши", - подчеркнул Ю.Бойко.

***В середине октября 2007 года Азербайджан, Грузия, Украина, Польша и Литва подписали соглашение об учреждении совместного предприятия для проектирования и прокладки нефтепровода Баку-Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. В мае 2009 года в то время Президент Украины Виктор Ющенко подписал указы о неотложности мер по реализации Брюссельской декларации и реализации проекта Евро-Азиатского транспортного коридора на базе нефтепровода "Одесса-Броды", запущенного в аверсном режиме. В конце сентября 2010 года руководство Украины и Польши выразило заинтересованность в активизации работы в рамках этого проекта. По оценке компании "Новая Сарматия", которая ответственна за инвестиции в продолжение нефтепровода и учреждена 5-ю концернами из Польши, Грузии, Украины, Азербайджана и Литвы, нефтепровод Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск может транспортировать из Каспия до 40 млн. тонн нефти в год.

Что касается поставок каспийской нефти, которые являются основными для Одесса-Броды, то Украина уже получила поддержку со стороны Азербайджана. На саммите в Давосе в конце января т.г. страны подписали два двусторонних документа о сотрудничестве в энергетической сфере. Как прокомментировал суть документов глава Администрации Президента Сергей Левочкин, речь идет о транспортировке азербайджанской нефти по Одесса–Броды в объеме 4 млн. тонн. в год, и это пока минимальный объем, а также о поставках сжиженного газа (при постройке завода по его переработке).

Эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский считает, что транзит 4 млн. тонн нефти по украинско-белорусскому договору и поставки азербайджанской нефти позволят вывести нефтепровод «Одесса-Броды» на оптимальный уровень рентабельности.

При этом Б.Соколовский отметил, что Украине было бы выгодно, чтобы транзитом шла не венесуэльская, а каспийская нефть по схеме замещения. «Нам было бы выгодно, чтобы белорусы получали венесуэльскую нефть по схеме замещения на светлую каспийскую. Тогда наши западноукраинские нефтеперерабатывающие заводы смогли бы получать каспийскую нефть по этому маршруту. Кроме того, если реализуются планы 2008 года, и мы сможем получать 5 млн. тонн легкой азербайджанской нефти, то в сумме мы можем выйти на 9 млн. тонн. В этом случае рентабельность «Одесса-Броды» удастся вывести на оптимальный уровень», – сказал он.

По его мнению, украинско-белорусский договор о транзите нефти никак не затрагивает интересы России. «Дело в том, что в скором времени россияне хотят завершить строительство Балтийской трубопроводной системы – (БТС-2) и не скрывают, что на нее в обход Украины и Беларуси будет переориентировано значительное количество нефти. Так что у России коммерческий интерес к реверсной работе «Одесса-Броды» существенно ниже, чем к БТС-2», – считает Б.Соколовский.

Как подчеркнул эксперт, использование «Одесса - Броды» в аверсном направлении создает предпосылки для надлежащего обеспечения высококачественной сырой нефтью украинских НПЗ и для их переоборудования по современным мировым стандартам.

С ним согласен председатель Львовской областной госадминистрации Михаил Цимбалюк. По его мнению, прокачка нефти по Одесса-Броды в направлении Беларуси позволит на полную мощность использовать Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод, который в настоящее время работает на 15% своей мощности. По его словам, другим заводом, который также будет получать сырье, будет Надвирнянский НПЗ Ивано-Франковской области.

Скандал отменяется?

То есть, положительные тенденции наметились. Остается открытым вопрос возможности «конкурентной истерии» со стороны России.

Как отмечает ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова Сергей Дьяченко, с августа месяца россияне не используют реверсное направление Одесса-Броды. Формальных оснований для предъявления претензий у них нет. «Единственное, что высказывалось, так это то, что ветвь «Дружбы», которая качает нефть в направлении Европы, сейчас работает с полной нагрузкой, и Россия в этой связи обеспокоена относительно способности Украины эксплуатировать данную ветку в пиковом режиме. Но поскольку создается маршрут, конкурентный российскому - пока речь идет о поставках нефти на украинские НПЗ и транзите в Беларусь, плюс рассматривается перспектива транзита в европейские страны, конечно, с этой точки зрения следует иметь ввиду, что россияне будут не очень довольны. Что-то будет сказано на уровне руководства газотранспортных предприятий, может, на уровне Кабмина. Этот вопрос, я уверен, будет поднят. Но, вряд ли вокруг него поднимется скандал», - подчеркнул эксперт.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности РФ Константин Симонов считает, что увеличение объемов прокачки нефти по трубопроводу Одесса-Броды не будет угрожать поставкам российской нефти в Европу из-за перенаправления значительных объемов на восток.

«Конфликт возможен, и «Транснефть» уже заявляла об угрозе транзита, но на самом деле это тот редкий случай, когда мы сами виновники своих проблем», – сказал он.

«Проблема Одесса-Броды заключается в том, что даже если бы не было аверсного использования этого нефтепровода, то есть, не было идеи взять азербайджанскую нефть и доставить ее до белорусских заводов, российская нефть могла там не оказаться потому, что основные поставщики нефти по маршруту Броды-Одесса, например, компания ТНК-ВР, заранее предупреждала «Транснефть», что у нее этой нефти физически нет», – пояснил российский эксперт.

По его словам, после ввода в строй нефтепровода, который будет гнать нефть в сторону Китая, достаточно большие объемы отвлекаются на восточном направлении, и это притом, что рост добычи нефти в РФ не очень большой.

«Отвлекая нефть с европейского рынка, мы сами создаем проблемы, и, по моим оценкам, даже если бы не было аверсного режима, то этот нефтепровод мог стать», – сказал К.Симоновон, добавив, что к этому времени как раз закончились контрактные обязательства у ТНК-ВР.

Эксперт также отметил, что Россия сознательно отказывается от некоторых рынков, в частности Словакии. «На это место будут приходить другие поставщики, например Казахстан, который уже высказал заинтересованность», – подытожил К.Симонов.

То есть, «аверсный» скандал отменяется, все закончится на уровне «а поговорить». Это означает, что первые шаги в направлении диверсификации, которые требовалось сделать несколько лет назад, похоже, состоялись. Лишь бы планы не сорвались. В этой связи нельзя не отметить заявления белорусской власти. 16 февраля первый вице-премьер Владимир Семашко подчеркнул, что Беларусь намерена импортировать весь возможный объем нефти из России и Венесуэлы (почти 26 млн.т). Хотя и подтвердил, что белорусские НПЗ, суммарная мощность которых ограничена 22 млн. т нефти в год, могут испытать определенные проблемы: "Сейчас мы думаем, как всю эту нефть переработать. Есть проблемы, но мы будем стараться"...

Нана Черная (УНИАН)