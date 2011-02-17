"Полтаваоблэнерго" в 2010 году увеличило чистую прибыль на 26%

ОАО "Полтаваоблэнерго" в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличило чистую прибыль на 26,4%, или на 14,64 млн. грн., - до 70,026 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании.

По данным компании, чистый доход ОАО "Полтаваоблэнерго" в 2010 году возрос на 30,4%, или на 534,976 млн. грн., до 2 млрд 293,483 млн. грн., валовая прибыль - на 16,3%, или на 25,607 млн. грн., до 182,962 млн. грн.

Напомним, в 2009 году ОАО "Полтаваоблэнерго" получило прибыль 55,39 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.